Homem é preso por sequestro e tortura de jovem em Itaperuna (RJ) Um dos suspeitos foi preso e o carro usado no crime foi apreendido RJ Record Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h00 )

No noroeste fluminense, um homem foi preso por envolvimento em sequestro e tortura. O crime ocorreu no bairro Cidade Nova, onde a vítima foi sequestrada e, posteriormente, encontrada com ferimentos graves no Morro da Bomba, incluindo a amputação do polegar direito. A polícia acredita que o crime foi motivado por rivalidade entre grupos de tráfico de drogas. Um dos suspeitos foi preso e o carro usado no crime foi apreendido. A Polícia Civil continua investigando para capturar os demais envolvidos.