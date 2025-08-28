Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Hospital Ferreira Machado realiza nona captação de órgãos em 2025

Desta vez, o doador foi um jovem de 20 anos, vítima de acidente de carro

RJ Record Interior RJ|Do R7

O Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes (RJ), realizou sua nona captação de órgãos em 2025. Desta vez, o doador foi um jovem de 20 anos, vítima de acidente de carro. O procedimento incluiu a doação de fígado e rins, coordenado pela Comissão Intra-Hospitalar de doação de órgãos e tecidos, em parceria com a Central Estadual de Transplante do Rio de Janeiro. Os órgãos beneficiarão pacientes da lista nacional de receptores.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.