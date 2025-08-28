Hospital Ferreira Machado realiza nona captação de órgãos em 2025 Desta vez, o doador foi um jovem de 20 anos, vítima de acidente de carro RJ Record Interior RJ|Do R7 28/08/2025 - 20h07 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes (RJ), realizou sua nona captação de órgãos em 2025. Desta vez, o doador foi um jovem de 20 anos, vítima de acidente de carro. O procedimento incluiu a doação de fígado e rins, coordenado pela Comissão Intra-Hospitalar de doação de órgãos e tecidos, em parceria com a Central Estadual de Transplante do Rio de Janeiro. Os órgãos beneficiarão pacientes da lista nacional de receptores.