Incêndio de grandes proporções atinge terreno em bairro de Rio das Ostras (RJ) As chamas, que ameaçavam residências próximas, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros RJ Record Interior RJ|Do R7 25/07/2025 - 19h01 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h01 )

Um incêndio de grandes proporções em um terreno baldio no bairro Extensão Serramar, em Rio das Ostras (RJ), gerou preocupação entre os moradores locais. As chamas, que ameaçavam residências próximas, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros em cerca de uma hora. Não houve feridos, mas as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A prática de queimar vegetação é crime e pode resultar em multa ou reclusão.