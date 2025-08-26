Incêndios atingem áreas de vegetação em Natividade (RJ)
As chamas, visíveis de longe, ameaçaram residências e motoristas
Dois incêndios em menos de 24 horas em Natividade (RJ) geram preocupação entre moradores e autoridades. O primeiro ocorreu próximo ao antigo lixão, enquanto o segundo foi registrado na RJ-220. As chamas, visíveis de longe, ameaçaram residências e motoristas, além de afetar a fauna local. Bombeiros controlaram os incêndios, mas a investigação sobre a origem ainda está em andamento.