Incêndios atingem áreas de vegetação em Natividade (RJ) As chamas, visíveis de longe, ameaçaram residências e motoristas RJ Record Interior RJ|Do R7 26/08/2025 - 19h02 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h02 )

Dois incêndios em menos de 24 horas em Natividade (RJ) geram preocupação entre moradores e autoridades. O primeiro ocorreu próximo ao antigo lixão, enquanto o segundo foi registrado na RJ-220. As chamas, visíveis de longe, ameaçaram residências e motoristas, além de afetar a fauna local. Bombeiros controlaram os incêndios, mas a investigação sobre a origem ainda está em andamento.