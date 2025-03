Lagoa de Iquipari: Paraíso desconhecido necessita de ações de preservação ambiental Destino turístico está localizado em São João da Barra (RJ) RJ Record Interior RJ|Do R7 17/03/2025 - 10h30 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Descubra a Lagoa de Iquipari, um destino encantador em São João da Barra (RJ), conhecido por suas paisagens exuberantes e potencial para ecoturismo. Apesar de sua beleza natural e importância ecológica, o local enfrenta desafios de preservação devido à falta de fiscalização e educação ambiental.

A Lagoa, parte da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN Caruara), é crucial para a fauna e flora locais. Visitantes são convidados a desfrutar do ambiente familiar e seguro, mas também a contribuir para a conservação, recolhendo lixo e respeitando as normas ambientais.