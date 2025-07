Macaé (RJ) se mobiliza para ajudar pessoas em vulnerabilidade social durante o inverno Os ônibus se tornaram pontos de arrecadação, com 250 coletores instalados RJ Record Interior RJ|Do R7 07/07/2025 - 19h28 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h28 ) twitter

As temperaturas caíram em todo o estado do Rio de Janeiro, destacando a importância das campanhas de agasalhos. Em Macaé, ônibus se tornaram pontos de arrecadação, com 250 coletores instalados. A campanha, que já arrecadou mais de mil itens, visa ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações são triadas e distribuídas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, beneficiando mais de 300 pessoas.