Mãe entrega filho à polícia após reconhecê-lo em vídeo de assalto em padaria no norte fluminense

Um adolescente foi flagrado por câmeras de segurança ao roubar uma padaria em Conceição de Macabu (RJ), norte fluminense. O jovem, que cometeu o ato infracional, foi entregue à polícia pela própria mãe. A polícia investiga o caso, mas ainda não encontrou a arma usada no crime. O incidente levanta questões sobre a maioridade penal e o uso do Estatuto da Criança e do Adolescente.