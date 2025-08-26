Mãe entrega filho à polícia após reconhecê-lo em vídeo de assalto em padaria no norte fluminense
A polícia investiga o caso, mas ainda não encontrou a arma usada no crime
Um adolescente foi flagrado por câmeras de segurança ao roubar uma padaria em Conceição de Macabu (RJ), norte fluminense. O jovem, que cometeu o ato infracional, foi entregue à polícia pela própria mãe. A polícia investiga o caso, mas ainda não encontrou a arma usada no crime. O incidente levanta questões sobre a maioridade penal e o uso do Estatuto da Criança e do Adolescente.