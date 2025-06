Mais de três toneladas de sabão em pó falsificados são apreendidos em Campos (RJ) Operação visa combater a distribuição de produtos de limpeza que enganam consumidores RJ Record Interior RJ|Do R7 16/06/2025 - 20h46 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h46 ) twitter

Em Campos dos Goytacazes (RJ), mais de três toneladas de sabão em pó falsificado foram apreendidos em operação conjunta da Secretaria de Defesa do Consumidor e do Procon do Rio. A ação visa combater a distribuição de produtos de limpeza falsificados, com embalagens sofisticadas que enganam consumidores. Os produtos serão analisados pelo fabricante.