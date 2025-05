Micro-ônibus bate em mureta, capota e deixa 7 pessoas feridas em Macaé (RJ) O veículo transportava funcionários de uma construtora RJ Record Interior RJ|Do R7 20/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um micro-ônibus capotou após colidir com uma mureta na linha azul, uma via expressa crucial em Macaé (RJ). O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle ao atravessar a ponte sobre o Rio Macaé. O veículo transportava funcionários de uma construtora, resultando em sete feridos. Dois foram atendidos no local e liberados, enquanto cinco foram levados ao hospital público de Macaé. As imagens do acidente chamaram a atenção de muitos que passavam pelo local.