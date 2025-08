Ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura cumpre agenda em Campos (RJ) O ministro formalizou a distribuição de terras da antiga Usina Cambaíba RJ Record Interior RJ|Do R7 01/08/2025 - 19h51 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h51 ) twitter

O Ministro do Desenvolvimento Agrário visitou Campos dos Goytacazes (RJ) para formalizar a distribuição de terras da antiga Usina Cambaíba para 185 famílias, parte do Programa Nacional de Reforma Agrária. O assentamento homenageia Cícero Guedes, líder sem-terra assassinado. A usina foi desapropriada por improdutividade e crimes ambientais. O projeto visa desenvolver a região com cooperativas e produção de alimentos saudáveis.