Moradores denunciam aumento de furtos após instalação de centro de apoio em Campos (RJ) População relata crescimento da violência na região e teme pela segurança após nova estrutura RJ Record Interior RJ|Do R7 10/02/2025 - 13h52 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h52 )

Moradores do Centro de Campos, no Rio de Janeiro, denunciam uma onda de furtos a residências na região. Segundo eles, a violência aumentou consideravelmente após a instalação do Centro de Apoio a Pessoas em Situação de Rua, gerando preocupação entre os habitantes.