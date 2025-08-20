Logo R7.com
Motoboy fica ferido no pescoço ao ser atingido por fio solto em Macaé (RJ)

O incidente, que quase resultou em tragédia, reacendeu preocupações sobre a desorganização dos cabos aéreos

RJ Record Interior RJ|Do R7

Um motoboy de 36 anos sofreu uma grave lesão no pescoço ao ser atingido por um fio solto em Macaé (RJ). O incidente, que quase resultou em tragédia, reacendeu preocupações sobre a desorganização dos cabos aéreos na cidade. Apesar da legislação que obriga empresas a organizarem e removerem fios sem uso, a norma não tem sido respeitada, colocando em risco a segurança dos trabalhadores. O motoboy, que se mudou recentemente para a cidade, enfrenta dificuldades para se recuperar do trauma.

