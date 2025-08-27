Motorista localizado em Campos (RJ) após se perder na estrada tem alzheimer No Brasil, a doença afeta cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas RJ Record Interior RJ|Do R7 27/08/2025 - 19h10 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h14 ) twitter

Um casal de idosos de Juiz de Fora, Minas Gerais, foi resgatado após se perder a caminho de Visconde de Rio Branco devido ao alzheimer do motorista. Graças às câmeras de segurança e à Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi localizado em Campos dos Goytacazes (RJ), a mais de 300 km do destino. O caso destaca a importância da vigilância para pacientes com a doença, que afeta cerca de um milhão e 700 mil brasileiros.