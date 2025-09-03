Mulher é encontrada amarrada e com sinais de tortura dentro de casa A polícia foi acionada após gritos de uma criança, filha da vítima, serem ouvidos RJ Record Interior RJ|Do R7 03/09/2025 - 19h48 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h48 ) twitter

Em São João da Barra (RJ), uma mulher foi encontrada amarrada e com sinais de tortura em sua casa. A polícia foi acionada após gritos de uma criança, filha da vítima, serem ouvidos. A mulher tinha um saco plástico na cabeça e uma agulha cravada no peito. A polícia suspeita de envolvimento do tráfico local, mas ainda não houve prisões. A vítima está sob cuidados médicos e a investigação continua.