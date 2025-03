OAB e TJ do Rio se posicionam sobre caso de advogado que fez ofensas raciais à juíza Homem é acusado de ofender a profissional em um documento oficial RJ Record Interior RJ|Do R7 24/03/2025 - 10h43 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h43 ) twitter

Na sexta-feira 21, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, um caso de injúria racial ganhou destaque no Brasil. O advogado José Francisco Barbosa Abud é acusado de ofender a juíza Elenice Rangel com termos racistas em um documento oficial.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiram notas de repúdio e iniciaram investigações. O caso destaca a persistência do racismo estrutural, mesmo entre profissionais qualificados, e a necessidade de ações afirmativas.

Dados revelam que mulheres são as principais vítimas de injúria racial no estado. O Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria de Igualdade Racial reforçam a importância de responsabilização e apoio às vítimas.