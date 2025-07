Operação remove barco naufragado no canal do Itajuru em Cabo Frio (RJ) A embarcação foi levada para perícia no estaleiro da Gamboa

RJ Record Interior RJ|Do R7 16/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share