PF investiga quadrilha responsável por desvio de R$ 180 mil em fraudes no saque-aniversário A operação, denominada Estorno 0, cumpriu mandados de busca em cidades do interior do Rio de Janeiro

RJ Record Interior RJ|Do R7 17/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share