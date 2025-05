Polícia Civil resgata dois adolescentes que estavam desaparecidos há três dias em Cabo Frio (RJ) As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e verificar possíveis infrações RJ Record Interior RJ|Do R7 12/05/2025 - 20h20 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil resgatou dois adolescentes desaparecidos desde 9 de maio em Cabo Frio (RJ). Os jovens estavam hospedados em uma pousada, em boas condições de saúde. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e verificar possíveis infrações. A situação levanta questões sobre problemas familiares e a necessidade de diálogo. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil de Silva Jardim e Cabo Frio.