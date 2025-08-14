Logo R7.com
Polícia investiga causas de incêndio que vitimou mulher em Santo Antônio de Pádua (RJ)

O Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldades devido à intensa fumaça

RJ Record Interior RJ|Do R7

Um incêndio em um apartamento no centro de Santo Antônio de Pádua resultou na morte de Teresinha Carla Freitas Carvalho, de 60 anos. O Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldades devido à intensa fumaça, mas controlou as chamas após 3 horas. A polícia investiga a possibilidade de incêndio criminoso, enquanto a perícia analisa rachaduras no prédio.

