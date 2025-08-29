Polícia prende suspeitos de assalto à lotérica em Campos (RJ)
Um dos detidos confessou o crime e revelou que receberia pagamento pelo roubo
A polícia agiu rapidamente e prendeu três suspeitos de envolvimento no assalto à lotérica em Campos dos Goytacazes (RJ). Um dos detidos confessou o crime e revelou que receberia pagamento pelo roubo. A ação foi possível graças à colaboração entre as forças de segurança e o uso de câmeras de segurança. O valor roubado foi de R$ 77 mil, e a investigação continua para recuperar o dinheiro e identificar outros envolvidos.