Polícia tenta desvendar mistério da morte de menina de cinco anos O principal suspeito do caso é o padrasto da criança RJ Record Interior RJ|Do R7 17/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O caso da morte de Manuela da Silva Cardoso, de cinco anos, em Macaé (RJ), levanta questões sobre violência doméstica e negligência. O principal suspeito, o padrasto, está preso sob acusação de agressão e homicídio.

A polícia investiga as circunstâncias que levaram a menina ao hospital em estado grave, com hematomas e deslocamento cerebral. A mãe da vítima relatou agressões frequentes, enquanto o advogado de defesa alega inocência do suspeito.