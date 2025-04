Prédio histórico com riscos estruturais é demolido em Campos dos Goytacazes (RJ) Local vai se tornar um estacionamento RJ Record Interior RJ|Do R7 01/04/2025 - 09h50 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h50 ) twitter

A Defesa Civil de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, concluiu no último domingo (30) a demolição de um prédio histórico na Avenida Lacerda Sobrinho devido a riscos estruturais. Após o desabamento parcial do telhado, a área foi interditada para garantir a segurança pública. O secretário de Defesa Civil destacou a urgência da ação para proteger a população.

O local, que se tornará um estacionamento, representa uma parte da história da cidade que agora vive apenas na memória e em fotografias. A situação levanta questões sobre a preservação de prédios históricos na região.