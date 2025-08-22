Queda de árvore complica o trânsito e deixa centro de Campos (RJ) sem energia Os moradores, incluindo idosos, enfrentam dificuldades sem eletricidade RJ Record Interior RJ|Do R7 22/08/2025 - 18h46 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h46 ) twitter

Uma grande árvore caiu na rua Marechal Floriano, em Campos dos Goytacazes (RJ), interrompendo o trânsito e cortando a energia de um prédio com 256 apartamentos. Os moradores, incluindo idosos, enfrentam dificuldades sem eletricidade. A concessionária de energia esteve no local, mas não concluiu o restabelecimento do serviço. A expectativa é que a energia seja restabelecida em breve.