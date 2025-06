São Francisco de Itabapoana (RJ) recebe primeira unidade do Corpo de Bombeiros Cerimônia contou com a presença do governador em exercício, Rodrigo Bacelar RJ Record Interior RJ|Do R7 16/06/2025 - 20h53 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h53 ) twitter

A cidade de São Francisco de Itabapoana (RJ) celebra a inauguração de sua primeira unidade do Corpo de Bombeiros, prometida pelo governo do estado. A nova estrutura visa melhorar o atendimento emergencial na região, especialmente durante o verão. A cerimônia contou com a presença do governador em exercício, Rodrigo Bacelar, e destacou a importância da unidade para a segurança local.