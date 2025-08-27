Seminário discute segurança hídrica na baixada campista e anuncia investimentos O projeto, defendido por várias instituições, visa melhorar a captação de água e revitalizar canais e lagoas RJ Record Interior RJ|Do R7 27/08/2025 - 19h06 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h06 ) twitter

Um simpósio na Universidade Estadual Norte Fluminense destacou a segurança hídrica na baixada campista, com anúncio de R$ 75 milhões para revitalizar o sistema de comportas. O projeto, defendido por várias instituições, visa melhorar a captação de água e revitalizar canais e lagoas, enfrentando a estiagem que ameaça a região. A obra promete levar água do Rio Paraíba do Sul, beneficiando a agricultura e a fauna local.