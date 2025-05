Sepultada em Campos (RJ) segunda vítima atingida por fio de alta tensão As famílias culpam a concessionária de energia pela tragédia, devido a reclamações anteriores RJ Record Interior RJ|Do R7 09/05/2025 - 19h21 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h21 ) twitter

O sepultamento de Carlos Eduardo Rodrigues e Rodrigo Rodrigues da Silva, vítimas de um acidente com cabo de alta tensão em Campos dos Goytacazes (RJ), gerou forte comoção e indignação entre familiares e amigos. As famílias culpam a concessionária de energia pela tragédia, devido a reclamações anteriores sobre árvores em contato com fios e incêndios em cabos. A Enel não ofereceu assistência imediata para as despesas do enterro, obrigando familiares a buscarem ajuda diretamente.