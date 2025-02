Sindicato denuncia falta de estrutura a professores antes do início das aulas em Cabo Frio (RJ) Entidade acusa a Prefeitura de descumprir edital e alerta para problemas em 79 escolas da região RJ Record Interior RJ|Do R7 10/02/2025 - 13h52 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h52 ) twitter

As aulas na rede municipal de Cabo Frio (RJ) ainda não começaram, mas o Sindicato dos Profissionais da Educação alerta que as 79 escolas da Região dos Lagos não têm estrutura adequada para o retorno. Além disso, o corpo docente é insuficiente para atender o ano letivo. A entidade também acusa a Prefeitura de desrespeitar o edital do processo seletivo para professores.