Sindicato dos petroleiros cobra maior fiscalização nas plataformas de petróleo Os recentes incidentes acendem sinal de alerta para trabalhadores RJ Record Interior RJ|Do R7 22/04/2025 - 19h48 (Atualizado em 22/04/2025 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O recente incêndio na plataforma PCH1 na Bacia de Campos, destaca os riscos enfrentados por trabalhadores em estruturas offshore. Em menos de um mês, dois incidentes graves ocorreram, incluindo uma explosão que deixou 10 hospitalizados.

O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense exige mais fiscalização e manutenção. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) interditou a plataforma P-53 devido a danos críticos. A Petrobras está em tratativas para resolver as questões. O Sindipetro NF levará os casos às entidades responsáveis pela segurança na indústria do petróleo.