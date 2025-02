Suspeito de mandar matar mototaxista no Pará, há 7 anos, é preso em Macaé (RJ) Homem foragido da justiça foi encontrado após troca de informações entre as polícias dos dois estados RJ Record Interior RJ|Do R7 17/02/2025 - 12h09 (Atualizado em 17/02/2025 - 12h09 ) twitter

Raimundo Natalino Ferreira da Costa, de 50 anos, acusado de encomendar a morte de um mototaxista em Belém (PA), há sete anos, foi preso em Macaé, no Litoral Norte do Rio de Janeiro.

Foragido da justiça, ele foi localizado graças ao trabalho conjunto das polícias civis do Rio de Janeiro e do Pará, que trocaram informações e conseguiram efetuar a captura do suspeito.