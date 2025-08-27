Terceiro LIRAa de Campos (RJ) será realizado a partir da próxima segunda-feira (1) Técnicos irão vistoriar 7.832 imóveis em busca de focos do Aedes aegypti RJ Record Interior RJ|Do R7 27/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h09 ) twitter

Na próxima semana, Campos (RJ) realizará o terceiro Levantamento do Índice Rápido para Aedes aegypti, abrangendo 99 bairros. Técnicos irão vistoriar 7.832 imóveis em busca de focos do mosquito. A ação visa combater a alta incidência de mosquitos, agravada pelo acúmulo de água. O levantamento ocorre de 1 a 5 de setembro, destacando a importância da prevenção e controle do vetor.