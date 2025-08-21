Trabalhadores cobram salários atrasados e verbas rescisórias durante protesto em Macaé (RJ) A empresa não cumpriu os prazos prometidos RJ Record Interior RJ|Do R7 21/08/2025 - 19h23 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h23 ) twitter

Trabalhadores de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Petrobras realizaram uma manifestação em Macaé (RJ), cobrando o pagamento de salários atrasados e direitos rescisórios. A empresa não cumpriu os prazos prometidos, e a Petrobras alega não ter responsabilidade direta. O bloqueio do SISPAT impede que ex-funcionários consigam novos empregos, agravando a situação.