Trabalhadores cobram salários atrasados e verbas rescisórias durante protesto em Macaé (RJ)
A empresa não cumpriu os prazos prometidos
Trabalhadores de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Petrobras realizaram uma manifestação em Macaé (RJ), cobrando o pagamento de salários atrasados e direitos rescisórios. A empresa não cumpriu os prazos prometidos, e a Petrobras alega não ter responsabilidade direta. O bloqueio do SISPAT impede que ex-funcionários consigam novos empregos, agravando a situação.