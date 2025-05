Veja como está o pequeno Davi, que engasgou com leite e foi salvo por policiais, em Rio das Ostras Bebê foi salvo por PMs no interior do Rio

RJ Record Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 15h54 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share