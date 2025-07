Violência em Itaperuna (RJ): jovem morto e outro baleado em bairros distintos De janeiro a julho, 22 homicídios foram registrados RJ Record Interior RJ|Do R7 30/07/2025 - 19h41 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Itaperuna, no noroeste Fluminense, enfrenta um aumento alarmante na violência. Na tarde de hoje, Pedro Henrique Dias de Souza, de 20 anos, foi morto a tiros em sua casa no bairro Carulas. Outro jovem foi baleado no bairro São Francisco e levado ao hospital. De janeiro a julho, 22 homicídios foram registrados, dois a menos que no mesmo período de 2024. A polícia investiga os casos, enquanto a comunidade se preocupa com o crescente ciclo de violência ligado ao tráfico de drogas.