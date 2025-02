Voluntários retiram mais de 200 kg de lixo da Praia do Centro (RJ) Ação teve como objetivo combater o descarte irregular no oceano e conscientizar sobre o meio ambiente RJ Record Interior RJ|Do R7 25/02/2025 - 11h15 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em um mutirão ambiental na Praia do Centro, no Rio de Janeiro, voluntários retiraram mais de 200 quilos de lixo. A ação teve como objetivo combater o descarte irregular de resíduos no oceano e promover a conscientização sobre a importância da educação ambiental.