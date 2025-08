Tudo a Ver - A História de Mercedes Baptista Conheça mais sobre a primeira bailarina negra a fazer parte do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 04/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h29 ) twitter

O Tudo a Ver conheceu um pouco mais da história sobre a campista, Mercedes Baptista, a primeira bailarina negra a fazer parte do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Além de bailarina, Mercedes Baptista, era coreógrafa e professora, considerada a precursora do Balé e da Dança Afro no Brasil.