Tudo a Ver - Inteligência Artificial e o Mercado do Trabalho Fique atento às dicas e orientações dos nossos entrevistados Túlio Baeta, especialista em inovação, e o professor do IFF, Jefferson de Azevedo Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 02/07/2025 - 19h15 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quais são as influências do IA no mercado de trabalho? Fique atento as dicas e orientações dos nossos entrevistados Túlio Baeta, especialista em inovação e o professor do IFF, Jefferson de Azevedo. Confira!