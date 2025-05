Jovem que viralizou ao dançar com fuzil em baile é presa em Cabo Frio (RJ) Bianca Duarte Franco, de 24 anos, atuava para o Comando Vermelho no Pará Rio de Janeiro|Do R7 02/05/2025 - 15h30 (Atualizado em 02/05/2025 - 15h30 ) twitter

Vídeo que mostra dança com fuzil viralizou nas redes sociais RECORD

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (2) a jovem que viralizou nas redes sociais ao dançar com um fuzil durante um baile do Complexo da Penha, na zona norte do Rio.

Bianca Duarte Franco, de 24 anos, foi encontrada em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Além dela, duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

De acordo com os investigadores, Bianca atuava para o Comando Vermelho no estado do Pará. Ela seria encarregada por recrutar pessoas e gerenciar um cadastro de faccionados em território paraense.

Após a repercussão do vídeo, a suspeita teria se escondido na comunidade da Gardênia Azul, na zona oeste do Rio, até a véspera do feriado.

