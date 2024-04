Máquina de fazer cigarro que pesa mais de 5 toneladas desaparece de galpão da polícia no Rio Item foi arrematado em um leilão, e comprador exigiu vistoria; foi então que os policiais descobriram o furto

Máquina de fazer cigarro desaparece de um galpão da cidade da polícia no Rio (Reprodução/ Record Rio )

Uma máquina de produzir cigarros desapareceu de um galpão da Cidade da Polícia, no centro de comando da Polícia Civil do estado, na zona norte do Rio.

O equipamento, que tem mais de 6 m de comprimento, quase 2 m de altura e pesa mais de 5 toneladas, foi levado do galpão, e, segundo as investigações, a polícia só descobriu o furto depois que o equipamento foi vendido em um leilão, em fevereiro. O comprador exigiu fazer uma vistoria na máquina.

De acordo com a polícia, o equipamento foi apreendido em uma ação contra trabalho escravo numa fábrica clandestina de cigarros, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que produzia 2.500 cigarros por minuto.

A máquina estava guardada num galpão onde fica o depósito de bens apreendidos da Delegacia de Cargas, nos fundos do complexo do centro de comando da Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil reforça que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e atividade ilícita, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade. Todos os envolvidos serão punidos no rigor da lei.

Em relação às câmeras de monitoramento, a instituição informou que em breve será retomado o serviço em toda a área da Cidade da Polícia, incluindo depósitos de apreensões.

