Metrô Rio reabre estações e restabelece operação da linha 2 após queda de muro A situação foi normalizada após quatro horas e meia de interdição. O problema afetou mais de 57 mil passageiros Rio de Janeiro|Do R7 09/04/2025 - 12h14 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h45 )

Muro caiu nas proximidades da estação Engenho da Rainha RECORD

O Metrô Rio voltou a operar normalmente a linha 2 e reabriu as 11 estações que haviam sido fechadas após a queda de um muro no Engenho da Rainha, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (9).

A situação foi normalizada por volta das 11h, após quatro horas e meia de interdição. O problema afetou mais de 57 mil passageiros.

Segundo a concessionária que administra o metrô, parte do muro caiu no entorno dos trilhos da estação Engenho da Rainha. A queda ocorreu após um serviço realizado pela Águas do Rio na área externa do sistema metroviário.

"A intervenção da concessionária de saneamento acabou derrubando 30 metros de muro que cerca a via. Para atuação das equipes de manutenção do metrô, a via foi desenergizada e os trens da Linha 2 tiveram que circular provisoriamente entre Maria da Graça e Botafogo", explicou o Metrô Rio em nota.

‌



Veja as estações reabertas:

Pavuna;

Engenheiro Rubens Paiva;

Acari/Fazendo Botafogo;

Coelho Neto;

Colégio;

Irajá;

Vicente de Carvalho;

Thomaz Coelho;

Engenho da Rainha;

Inhaúma;

Del Castilho foram reabertas.

Dez bairros sem água

A queda do muro ocorreu durante um reparo emergencial da concessionária Águas do Rio em uma tubulação na avenida Martin Luther King Jr..

‌



Por conta do incidente, a previsão é que o conserto seja concluído nesta quinta-feira (10).

O reparo afetou o abastecimento de água de dez bairros. O fornecimento de água foi reduzido nos seguintes locais:

‌



Engenho da Rainha;

São Francisco Xavier;

Mangueira;

Triagem;

Maria da Graça;

Inhaúma;

Del Castilho;

Jacaré;

Jacarezinho;

Rocha.

“Após a conclusão, o retorno do abastecimento nessas regiões entrará em processo de normalização gradativa e a concessionária orienta os clientes a fazerem o uso da água para atividades prioritárias”, explicou a empresa.

A Águas do Rio lamentou os transtornos causados à população e reforçou que está à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.

Águas do Rio é notificada por irregularidades

A Secretaria do Consumidor e o Procon-RJ notificaram a Águas do Rio pelo incidente que interrompeu o funcionamento das estações da linha 2 do metrô em horário de grande circulação.

As fiscalizações indicaram que a empresa realizou escavações próximas ao muro de contenção da linha férrea “sem o devido acompanhamento técnico”.

Além disso, a “terra removida foi depositada de forma irregular contra a estrutura, provocando pressão excessiva e, consequentemente, o colapso do muro sobre os trilhos”.

"Vamos punir com rigor os responsáveis pelo caso e os direitos dos consumidores à segurança e à mobilidade serão defendidos com firmeza", disse o secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

