Mulher é morta durante tentativa de assalto na zona norte do Rio O crime ocorreu durante um arrastão; PM diz que houve confronto com um militar que estava no carro de trás

Uma mulher morreu após uma tentativa de assalto, nesta manhã de quinta-feira (21), em Inhaúma, na zona norte do Rio. A vítima foi identificada como Flávia Benedito Pedrosa, de 32 anos.

De acordo com nota divulgada pela Polícia Militar, ela foi baleada no tórax por criminosos após um policial à paisana, que estava no carro de trás, trocar tiros com os bandidos durante um arrastão.

Já o militar nega que tenha reagido, e disse que arma dele teria ficado debaixo do banco do carro. A Polícia Civil investiga a dinâmica do crime.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos.

O policial não foi atingido. Os criminosos fugiram.