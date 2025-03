Ônibus são atravessados na pista durante protesto por morte de morador no Chapadão A PM confirmou que faz uma ação na comunidade, mas não informou em quais circunstâncias a vítima foi baleada Rio de Janeiro|Do R7 13/03/2025 - 12h49 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h09 ) twitter

Ônibus foram atravessados na pista na Pavuna RECORD

Ao menos cinco ônibus foram atravessados na pista durante uma manifestação na estrada do Rio do Pau, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, pela morte de um morador no Complexo do Chapação, nesta quinta-feira (13).

De acordo com informações da RECORD, o homem foi identificado como Marcelo Santos Marins, de 52 anos. Ele estava indo para o trabalho quando foi ferido.

A Polícia Militar confirmou que faz um patrulhamento no interior comunidade, mas não informou em quais circunstâncias a vítima foi baleada.

Por meio de nota, a PM destacou que a região recebeu uma ocupação permanente da unidade militar desde o mês de agosto de 2024.