PF intercepta mais de 20 drones na área de segurança do MAM A reunião de líderes da cúpula do G20 aconteceu nesta segunda (18) e terça-feira (19), no Rio de Janeiro Rio de Janeiro|Da Agência Brasil 19/11/2024 - 17h46 (Atualizado em 19/11/2024 - 17h51 )

Aeronaves pilotadas remotamente foram identificadas nas últimas 24h Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em ação de segurança da Cúpula de líderes do G20, no MAM (Museu de Arte Moderna), no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, a PF (Polícia Federal), por meio da Central de Monitoramento Antidrone, identificou e atuou em situações envolvendo cerca de 20 aeronaves remotamente pilotadas nas últimas 24 horas.

Por serem identificadas próximo de áreas de segurança e não possuírem autorização e comunicação do plano de voo, essas aeronaves tiveram o sinal interrompido, momentaneamente, provocando o pouso ou o retorno para o ponto de decolagem.

De acordo com a PF, “nenhuma dessas aeronaves representou ameaça aos locais do evento ou às autoridades estrangeiras que participam do encontro”. A reunião dos Líderes de Cúpula do G20 entrou no segundo dia de debates e será encerrada nesta terça-feira (19).

