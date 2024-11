Sem consenso nos últimos quatro anos, Brasil consegue 'feito histórico' no G20; entenda Evento se encerra, nesta terça-feira (19), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com declaração oficial aprovada por unanimidade

Hora News|Do R7 19/11/2024 - 14h21 (Atualizado em 19/11/2024 - 14h21 ) twitter

