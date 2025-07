PM apreende carga de cigarros roubados na avenida Brasil O material estava escondido na mala de um carro; um homem foi preso Rio de Janeiro|Do R7 30/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h38 ) twitter

Um bloqueador de sinal também foi apreendido pelos agentes Divulgação/Polícia Militar

Uma carga de cigarros roubados foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (30) na avenida Brasil, na altura de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um homem foi preso.

De acordo com a corporação, os agentes receberam uma denúncia enquanto se deslocavam para um acidente. O material estava escondido na mala de um carro. Os PMs também encontraram um bloqueador de sinal.

O caso será encaminhado para a delegacia de Ricardo de Albuquerque, a 31ª DP. Devido à ocorrência, uma faixa da avenida Brasil precisou ter o trânsito interrompido.

