Polícia prende foragido condenado por estupro de vulnerável em Araruama (RJ) O homem foi sentenciado a nove anos de prisão pelo crime cometido contra um menino em 2017 Rio de Janeiro|Do R7 08/08/2025 - 18h13 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h13 )

Ele foi detido na última quinta-feira (7)

Um homem foragido da Justiça foi preso em Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, na quinta-feira (7). Ele foi condenado a nove anos de prisão pelo crime cometido contra um menino em 2017.

De acordo com a polícia, o crime foi flagrado pela mãe da criança, que tinha 9 anos. O homem era amigo da família da vítima e considerado uma pessoa de confiança.

O preso foi localizado por agentes da 19ª DP (Tijuca). Segundo as investigações, antes da condenação, ele fugiu do Rio para Araruama, após suspeitas de envolvimento em outro caso semelhante contra um menor.

