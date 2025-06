Policiais acusados da morte do menino João Pedro irão a júri popular após anulação de sentença de absolvição Justiça rejeitou solicitação de aumento de indenização para família e pedidos formais de desculpas do estado e de criação do memorial Rio de Janeiro|Do R7 24/06/2025 - 17h59 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h59 ) twitter

João Pedro, 14 anos, morto em operação policial no RJ

Os três policiais civis acusados pela morte do menino João Pedro Mattos Pinto irão a júri popular após a anulação da sentença de absolvição na Justiça do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24).

A decisão é da 6ª Câmara Criminal, que atendeu a um pedido da Defensoria Pública.

Os réus Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister haviam sido absolvidos em julho de 2024.

Para a Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio, o processo havia ignorado provas técnicas e testemunhais e também desconsiderado laudos produzidos por peritos independentes.

‌



O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio) destacou que a situação contrariava as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, que exigem investigações imparciais quando envolvem agentes do estado.

Morte de João Pedro

Em 2020, João Pedro, de 14 anos, foi baleado e morto durante uma operação conjunta das polícias Federal e Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana.

‌



Segundo as investigações, a vítima foi atingida por um disparo de fuzil pelas costas que partiu da arma de um policial. A casa onde o menino brincava com outras crianças ficou com mais de 70 marcas de tiros.

Pedido de desculpas e criação de memorial são negados

Na mesma decisão judicial, foram rejeitados a solicitação de aumento de indenização para a família e os pedidos formais de desculpas do estado e para criação do memorial em homenagem à vítima.

