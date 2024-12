Presidente da RECORD Luiz Cláudio Costa recebe Colar do Mérito Judiciário no TJRJ A premiação é considerada a mais alta honraria concedida a quem presta serviços importantes à cultura jurídica e à Justiça do Estado

Rio de Janeiro|Do R7 06/12/2024 - 19h48 (Atualizado em 06/12/2024 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share