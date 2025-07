Preso por matar e esconder corpo da amante confessou crime em bilhete: ‘Erro gravíssimo’ Segundo a polícia, o acusado tem um “histórico de violência” e, ao ser detido, perguntou se estava sendo procurado por ter esfaqueado o próprio irmão Rio de Janeiro|Do R7 01/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h00 ) twitter

Antônio Carlos ficou foragido durante 14 anos RECORD

Depois de 14 anos foragido, um homem foi preso por matar e esconder o corpo da amante no quintal de casa na Baixada Fluminense. A polícia localizou Antônio Carlos Almeida, na segunda-feira (30), em um endereço no município de Magé, na mesma região.

Segundo o delegado Angelo Lages, após o crime, em 2011, foi encontrado um bilhete escrito a mão pelo acusado. Na mensagem, ele confessava que havia cometido “um erro gravíssimo e deveria pagar sendo preso”.

Lages revelou ainda que o homem tem um “histórico de violência” e, ao ser detido, ficou surpreso e perguntou se estava sendo procurado por outro caso: ter esfaqueado o irmão dele. Ainda de acordo com o delegado, o próprio Antônio Carlos afirmou aos agentes que perdeu um olho ao ser atacado em uma briga.

Corpo foi encontrado após 31 dias enterrado

A vítima era Maria da Glória, de 35 anos, que desapareceu em março de 2011. A mulher havia saído de casa para ir a uma festa de Carnaval, no centro de Nova Iguaçu. No entanto, de acordo com as investigações, ela acabou se encontrando com Antônio Carlos.

O corpo da mulher ficou enterrado por 31 dias no quintal da residência do acusado. Devido ao estado avançado de decomposição, a perícia não conseguiu apontar a causa da morte da vítima.

Antônio Carlos já foi denunciado pela Justiça, mas o processo está suspenso, segundo a polícia. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva (sem prazo) pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

