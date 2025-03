Procon-RJ interdita bilheteria do Trem do Corcovado após morte de turista Posto médico estava fechado quando homem passou mal na escadaria do complexo, no último domingo (16) Rio de Janeiro|Do R7 17/03/2025 - 15h48 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bilheteria foi interditada na manhã desta segunda (17) Divulgação/Procon-RJ

O Procon-RJ (Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro) realizou uma vistoria e interditou a venda de bilhetes para o Trem do Corcovado, nesta segunda-feira (17).

A decisão foi tomada após um turista passar mal e morrer, na manhã do último domingo (16), na escadaria do complexo Alto Corcovado. No momento do ocorrido, o posto médico estava fechado.

Segundo o secretário de estado de defesa do consumidor, Gutemberg Fonseca, o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) já havia sido notificado sobre a falta de acessibilidade e falta de sinalização no local.

Gutemberg disse que uma reunião acontecerá nesta tarde a fim de que o consumidor não seja lesado. Segundo ele, a operação do trem só retornará após o atendimento dos requisitos exigidos.

‌



Ainda de acordo com o secretário, quem já comprou ingresso pode solicitar o estorno ou remarcar a visita.

Posicionamento do ICMBio

A administração do Parque Nacional da Tijuca lamentou o falecimento do visitante e se solidarizou com os familiares e amigos.

‌



“Informamos ainda que a manutenção e o pleno funcionamento do Posto de Primeiros Socorros no Alto do Corcovado é de responsabilidade da empresa concessionária Trem do Corcovado, conforme previsto no contrato fiscalizado pelo Instituto Chico Mendes. Diante do ocorrido, será aberta uma apuração para verificar as circunstâncias dessa triste fatalidade”.

O que disse o Trem do Corcovado

Por meio de nota, o Trem do Corcovado disse disponibilizar uma enfermaria com todos os equipamentos necessários aos primeiros socorros no Alto do Corcovado, com profissionais treinados, habilitados e certificados para manusear o desfibrilador.

“Na fatalidade ocorrida neste domingo (16), não houve possibilidade alguma de salvamento, apesar dos socorristas chegarem com o desfibrilador no mesmo instante e, em seguida, o Samu”.