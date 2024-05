Rio de Janeiro |Do R7

Quatro presos são isolados após apreensão de 8 celulares em celas de penitenciária no Rio Segundo as investigações, detentos estariam fazendo extorsões por telefone. Eles também são suspeitos de se aliar a grupo de milicianos

Revistas ocorreram em celas de Bangu 9 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Quatro presos foram isolados após a apreensão de oito celulares durante uma revista nas celas da Penitenciária Bandeira Stampa (Bangu 9), no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, na quarta-feira (15).

De acordo com as investigações, os detentos integrariam um grupo especializado em realizar extorsões por telefone. Além disso, eles são suspeitos de fazer uma aliança com milicianos que atuam na zona oeste da cidade.

Em anotações apreendidas, os agentes identificaram nomes e telefones de futuras vítimas do grupo para golpes de falso sequestro. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para investigação.

Até o momento, foram divulgadas as identidades de três dos quatro detentos isolados. Dois deles são acusados de participar do assassinato de um ex-líder comunitário da Rocinha, na zona sul, em 2012. O terceiro foi preso por envolvimento no sequestro de um empresário em Duque de Caxias, em 2018.

A ação contou com a participação da Ssispen (Subsecretaria de Inteligência) e da Subsecretaria Operacional da Seap (Secretaria de Administração Penitenciária).